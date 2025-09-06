El temporal de Santa Rosa provocó daños en cientos de viviendas a lo largo de todo San Juan. Sin embargo, al sector productivo estas tormentas de fines de agosto no lo perjudicaron. Así lo explicó Gustavo Fernández, ministro de Producción, que aseguró que los cultivos no se vieron beneficiados.

El funcionario comentó: "Si bien muchas familias sanjuaninas han sufrido muchas pérdidas, en el caso de los productores, las tormentas les han servido para juntar humedad en el suelo, en un momento en el que todavía no empieza el brote fuerte de las plantas"

El ministro explicó que la mayor humedad en el suelo, les permitirá a los productores encarar mejor la temporada y a la comunidad entera le permite ahorrar agua, puesto que tuvieron que cortar el suministro en los canales para reservar agua.

Por otra parte, el granizo que cayó en varios puntos de la provincia, fue pequeño, por lo que, al no estar las plantas brotadas, no generó grandes daños, según aseveró el ministro.

Fernández contó que durante la primera semana de septiembre obtuvieron la homologación por parte de Nación de la Emergencia Agropecuaria, que San Juan había decretado, a raíz de las contingencias sufridas en el verano. Desde diciembre del 2024 a febrero de 2025, la provincia sufrió varias tormentas, muchas de ellas con granizo incluido que provocaron daño en 16 departamentos. Aquellos que más afectados se vieron fueron 25 de Mayo, Sarmiento, Caucete, Pocito.

El titular de la cartera de Producción indicó que la emergencia agropecuaria que ha sido homologada por la Nación, le va a permitir a los productores que tienen daños reconocidos, la posibilidad de diferir el pago de impuestos de ARCA, la posibilidad de condonar intereses o multas que le esté intimando ARCA, así como también la posibilidad de refinanciar deudas tributarias y la posibilidad de bajar el costo financiero en el caso de contar con créditos tomados en el Banco Nación. "Este es un beneficio adicional a los que ya viene brindando la provincia que ayud�� a levantar la cosecha con crédito, y que también estuvo asistiendo con algunos subsidios a algunos productores que fueron afectados", aseguró.