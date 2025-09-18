Este año, el Ministerio de Producción triplicó la inversión en créditos destinados a pequeños productores. En conversación telefónica con el programa de Canal 13, “Todos Vivos”, Gustavo Fernández, titular del área, detalló que el 95% de los beneficiarios está al día, mientras que el 5% restante registra demoras, pero que están pagando.

Fernández contó que uno de estos créditos de cosecha y acarreo está gestionado desde la Agencia Calidad San Juan, y que el monto fue de $1.100 millones. En este caso, un 95% de los que tomaron el crédito está al día, y el 5% registra demora, pero están pagando.

El otro crédito impulsado por la cartera de Producción fue realizado a través de una operatoria con el Banco San Juan que consistía en un subsidio de tasas por parte del gobierno provincial, donde el monto prestado fue alrededor de $5.000 millones. Fernández precisó que con este crédito tampoco se han registrado demoras, pero algunas empresas solicitaron prórrogas.

El ministerio de Producción implementó por primera vez un crédito dirigido a los productores de mosto, donde intervino Judiciaria San Juan, siendo la inversión casi $4.000 millones. En este caso, al tener Fiduciaria San Juan la propiedad del mosto que respaldaba la operación, no se registraron deudores. "Si el productor no paga, está disponible el mosto para venderlos a precios de mercado", contó el ministro

Fernández contó que en lo que va del 2025, en materia de cosecha y acarreo, el Gobierno de la Provincia lleva invertido alrededor de $10.000 millones. El ministro aseguró que esta cifra triplica el operativo de cosecha y acarreo que realizaron en el 2024.

Fortalecer al sector privado

Agencia Calidad San Juan