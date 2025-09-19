San Juan se prepara para celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante con la segunda edición de FestiJoven 2025. Este año, el evento promete ser aún más multitudinario, con un escenario más grande que el del año pasado y una amplia variedad de actividades para jóvenes y familias.

La directora de Juventudes, Tania Villavicencio, destacó la propuesta artística y recreativa: además de artistas locales, habrá juegos inclusivos, charlas de RCP, food trucks y una feria de emprendedores. “El evento está pensado para que puedan venir tanto las familias como los estudiantes. Por ser domingo, esperamos que sea multitudinario y queremos recibir a todos con los brazos abiertos”, señaló. La jornada se desarrollará de 15 a 23 horas.

Por su parte, el subdirector de Juventud, Yamil Ochi, explicó que se está trabajando en la seguridad y en la coordinación con el área de espacios verdes para evitar inconvenientes con el riego y el armado del escenario. Explicó que el escenario será más grande que el del año pasado y se ubicará cerca del área principal para no afectar los espacios del parque. Todo el lugar estará vallado y contará con seis ingresos, ubicados estratégicamente en calles como Urquiza, 25 de Mayo, San Luis, Libertador y Las Heras. Ochi agregó que se realizará una mini requisa para evitar el ingreso de alcohol o armas blancas, garantizando así un evento seguro.

La conductora del evento, Victoria Vedia, se mostró emocionada de conducir FestiJoven por segundo año consecutivo. Aseguró que, pese al viento zonda que se sintió el año pasado, este domingo las condiciones serán óptimas y anticipó que los juegos contarán con la participación activa del público y premios para quienes se animen a participar.

Con un programa que combina música, juegos, charlas y gastronomía, FestiJoven 2025 se perfila como el gran encuentro juvenil del inicio de la primavera en San Juan, con foco en diversión, seguridad y participación de toda la comunidad.