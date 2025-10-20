La Fiesta Nacional del Sol 2025 se prepara para recibir a miles de visitantes de todo el país del 20 al 22 de noviembre en el predio del Estadio del Bicentenario, con propuestas que incluyen ferias, gastronomía regional, espectáculos nacionales y un impactante show final en el Velódromo Vicente Chancay.

En este marco, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan anunció una serie de beneficios turísticos destinados a quienes visiten la provincia durante noviembre, con el objetivo de incentivar el movimiento turístico y fortalecer el desarrollo del sector.

Entre las principales promociones, los visitantes podrán acceder a un 10% de descuento en hotelería y gastronomía, gracias a un acuerdo con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA). Para hacer uso del beneficio, los interesados deberán realizar sus reservas o consumos a través de los siguientes enlaces:

Asimismo, la empresa 20 de Junio se suma a la propuesta con un 20% de descuento en pasajes terrestres con destino San Juan. Los boletos tendrán validez por 60 días, mantendrán el precio congelado y estarán disponibles exclusivamente a través del servicio de atención por WhatsApp: +54 9 11 3332-9129.

En tanto, la aerolínea Flybondi ofrecerá un 20% de descuento en sus vuelos entre Buenos Aires (BUE) y San Juan (UAQ). El código promocional será FNS2025, válido para compras entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre, y para volar del 17 al 22 de noviembre.