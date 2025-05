Desde hace dos días, decenas de personas se agolpan frente a la Superintendencia de Servicios de Salud en San Juan para cumplir con un trámite que, según denuncian, llegó sin información clara, en algunos casos a domicilios incorrectos, y en un contexto de incertidumbre. La razón: una nueva medida del Gobierno nacional que modifica el procedimiento de auditoría de pensiones por invalidez laboral.

El operativo se enmarca en un proceso impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende del Gobierno Nacional, y tiene como fin la revalidación de pensiones no contributivas mediante la acreditación de la discapacidad y su grado. Sin embargo, la ejecución de esta medida ha sido, al menos en San Juan, caótica.

“Me enteré por otros beneficiarios. A mí no me llegó la carta porque la enviaron a un domicilio viejo. Nunca hice el cambio en ANSES porque no lo vi necesario”, relató Daniel, uno de los tantos sanjuaninos que hizo fila desde la madrugada para intentar acceder a un número de atención. “Vinimos a la una de la mañana con mi esposa y me dieron el número 57. Ayer vine y no encontré lugar, hay gente desde las nueve de la noche esperando”.

Según relatan los presentes, solo se entregan 100 números por día y la atención es lenta. “Atienden dos personas nada más. Para toda la cantidad de gente que hay, no alcanza. Y encima algunas personas del personal te tratan mal”, denunció Daniel, visiblemente frustrado.

Otro de los ciudadanos que aguardaba en la fila desde las 4 de la madrugada explicó que el telegrama que recibió en su domicilio simplemente lo convocaba a una cita, sin mayores precisiones. “Te citan sin explicar bien qué papeles llevar, ni qué va a pasar. Hay una desinformación enorme. Esto parece más un filtro que una ayuda”, expresó.

Algunos de los testimonios más preocupantes tienen que ver con la situación de personas con discapacidades motrices que se ven obligadas a hacer largas filas o que directamente no pueden llegar al lugar. “He visto chicos y chicas con discapacidades severas que hacen un gran esfuerzo para venir. Y acá nadie te guía, nadie te explica”, agregó un beneficiario.

En las inmediaciones del edificio —identificado con un banner de la Agencia Nacional de Discapacidad—, Canal 13 pudo constatar la presencia de personas con reposeras, mate en mano, mochilas y termos. La mayoría no sabe si serán atendidos, ni qué sucederá después. “Yo ya hice tres o cuatro trámites previos para llegar a esto. Y cada lugar me dice algo distinto. Nadie se pone de acuerdo”, sentenció otro sanjuanino que esperaba ser atendido.

Sobre el cobro de la pensión

Paula Moreno, quien esta al frente de la Dirección de Discapacidad de la Provincia, declaró en Compacto 13, que las personas con discapacidad seguirán cobrando su pensión correspondiente, siempre y cuando presenten a las autoridades nacionales todos los documentos que en la Carta Documento se les pide.

"Nosotros no tenemos participación en este proceso, porque los llevan adelante organismos nacionales”, subrayó Moreno.