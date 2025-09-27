Un visitante impensado apareció este sábado en inmediaciones del Parque Nacional El Leoncito. Se trata de un puma (puma concolor) que fue divisado por las cámaras del lugar. Desde las redes sociales del parque publicaron un mensaje junto a la foto del puma, con las recomendaciones en caso de encontrarse un puma en el camino.

Cabe destacar que esta zona de San Juan es el hábitat natural de los pumas, por lo que podría darse la presencia de un ejemplar y es “un atractivo más del parque”. En caso de encontrarse frente a uno a una distancia moderada, lo primordial es quedarse quieto, agruparse con las otras personas y solo observarlo hasta que se vaya.

En caso de que esté a una distancia corta, no hay que correr, tampoco agacharse y lo que debe hacer es agitar los brazos y una prenda sobre la cabeza. Por último, desde el parque mencionaron que es muy importante que nunca caminen solos y que los niños vayan siempre a una distancia corta de los padres.