Filo, el joven solidario que pasó de ayudar a niños a ser el cerebro del stream sanjuanino

Lo que comenzó como un gesto sencillo para alegrar a los niños de su pueblo terminó convirtiéndose en un proyecto que en la actualidad tiene alcance provincial. Alexander Díaz, oriundo de Los Berros (Sarmiento), fue distinguido en San Juan por su labor solidaria y su impulso a la comunidad de creadores de contenido.

En diálogo con Canal 13, Alexander expresó su alegría por el reconocimiento: “Me avisaron el lunes que me reconocían por la solidaridad que vengo impulsando desde Sarmiento". Este joven organizó eventos como el chocolate para el Día del Niño, actividades en Navidad y encuentros gamer para el pueblo. Pero como si fuera poco esta al frente de Creator San Juan, que "distinguen a los creadores de contenido de la provincia”.

El joven recordó que todo comenzó de manera muy sencilla: “La idea principal siempre fue colaborar y ayudar a los más jóvenes". A la vez mencionó: "Todo empezó con un chocolate y una juntada con amigos en el pueblo. Con el tiempo, gracias a las redes sociales, empezamos a llegar a otros lugares y a conocer el ambiente de la creación de contenido”.

Díaz destacó los desafíos que enfrentó para crecer en el mundo digital, especialmente las limitaciones tecnológicas de su localidad: “En Los Berros era muy precario el acceso a internet. Traspasar esa barrera fue difícil". Sin embargo, dijo que "La pandemia nos ayudó a conectarnos y a avanzar algunos escalones para darnos a conocer, no solo en el departamento sino también en la ciudad y en la provincia”.

El joven no solo se hizo un lugar en las plataformas digitales, sino que también dejó huella en la comunidad local al combinar la solidaridad con la cultura digital: “A través de estas iniciativas vimos que los creadores de contenido no siempre eran reconocidos, así que buscamos unirnos también con la comunidad de la música urbana y seguir interlazando distintas comunidades para que crezcan juntas”.

En la actualidad Alexander Díaz es visto como un referente joven que, con creatividad y compromiso social, logró tender puentes para crecer en conjunto.