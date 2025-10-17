La reconocida automotriz Citroën lanzó al mercado nuevas versiones de sus vehículos 0 km, y el concesionario oficial Lorenzo, ubicado en lateral de Circunvalación 1575, en San Juan, ya las tiene disponibles con múltiples opciones de financiación y planes a medida.

El supervisor del Plan de Ahorro, Ángel Rodríguez, explicó que se trata de un restyling completo de varios modelos. “Tenemos el nuevo Citroën Basalt, la versión actualizada del C3 XTR y también el Air Cross, versiones más atractivas, con diseños más deportivos y detalles de estilo SUV coupé”, destacó.

Rodríguez comentó que los cambios se notan principalmente en el interior y en la estética. “Incorpora detalles de alerón, mejoras en pantalla, terminaciones en cuero y eco cuero, y una propuesta más moderna para el usuario que busca confort y diseño”, señaló.

En cuanto a la motorización, el supervisor remarcó que mantiene el motor 1.0 turbo, conocido por su bajo consumo y excelente rendimiento. “En el ámbito futbolístico decimos que, cuando un equipo está ganando, no se modifica. Lo mismo pasa con este motor: es eficiente, potente y confiable”, explicó.

Respecto a las formas de acceso, Rodríguez subrayó que Citroën ofrece facilidades de pago adaptadas a cada cliente. “Pueden acceder mediante venta directa de fábrica, con financiación en pesos y cuotas sin interés, o por venta convencional, donde el vehículo se entrega en una semana y con tasa 0”, detalló.

Además, invitó a los interesados a acercarse al concesionario. “En San Juan se ven muchos Citroën porque las condiciones para acceder son realmente accesibles. Invitamos a todos a venir, consultar por financiación y realizar un test drive”, agregó.