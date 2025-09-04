Durante la nueva asamblea del Consejo Federal de Turismo que se llevó a cabo en San Juan, Flybondi hizo un importante anuncio. La low cost anunció que decidieron aumentar la frecuencia de vuelos de cuatro a un total de seis semanales.

Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deportes, contó en rueda de prensa más detalles acerca de esta novedad. El funcionario aseguró que la aerolínea de bajo costo tomó esta determinación, debido a los buenos resultados que han registrado en la provincia.

“Flybondi hizo su presentación acá y habló de los números de su primer año de ruta en San Juan. Como consecuencia de lo bien que funciona la ruta, que tiene un promedio que supera el 80% de ocupación con picos del 90%, han decidido aumentar en un 50% la frecuencia. Aumentarían las frecuencias semanales de cuatro a seis”, detalló.

Por otro lado, Romero recordó que siempre tienen intenciones de que más empresas presten sus servicios en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, reconoció la dificultad que tiene esto al tener otros aeropuertos de gran tamaño cerca.

“No es fácil traer más aerolíneas teniendo un aeropuerto muy grande muy cerca. La idea es que estas nuevas frecuencias empiecen a partir de octubre, pero ellos lo anunciarán. Hasta el mes de agosto viajaron a través de Flybondi unas 70.000 personas, que para nosotros es un número muy importante”, sentenció.