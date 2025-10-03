Flybondi lanzó vuelos más baratos que llegan y salen de San Juan: cómo acceder al descuento

Una excelente noticia para el sector turístico sanjuanino y para los viajeros: Flybondi ha lanzado una atractiva promoción con un descuento del 20% en pasajes para volar desde y hacia San Juan. Además, la aerolínea low cost anunció un significativo aumento en la frecuencia de sus vuelos, anticipando una temporada de verano récord.

El 67 se aplica a la compra de boletos realizada a través de la página web oficial de Flybondi y es válido para todas las fechas disponibles en el calendario.

Los interesados tienen tiempo para aprovechar esta oferta hasta el 15 de octubre. Para aplicarlo, el proceso es sencillo: solo deben ingresar el código promocional FLYSANJUAN en la casilla correspondiente al momento de la compra en la plataforma de la aerolínea.

En línea con su plan de expansión, Flybondi confirmó un incremento del 75% en la ruta que conecta la provincia con Buenos Aires.

A partir de diciembre y hasta marzo, la frecuencia pasará de los actuales cuatro vuelos semanales a un vuelo diario. Esta mayor disponibilidad ya se puede encontrar en la web de la empresa, con pasajes disponibles desde $40.999. La medida busca facilitar la conectividad y potenciar el flujo de visitantes durante la temporada alta de verano.

El aumento de frecuencias en San Juan se enmarca dentro de un ambicioso plan de crecimiento de la aerolínea para el verano 2025-2026. Flybondi proyecta alcanzar un récord de 15.000 vuelos programados y transportar a más de 2,8 millones de pasajeros en el período estival, lo que representa un aumento del 56% respecto al verano anterior.

Para sostener esta operación, la aerolínea incorporará 10 aeronaves adicionales (bajo la modalidad ACMI) y consolidará una red de 32 rutas nacionales e internacionales.

Desde el inicio de sus operaciones en 2018, Flybondi ya ha transportado a más de 16 millones de personas. Cabe destacar que un 20% de esos pasajeros voló en avión por primera vez en su vida, cumpliendo con el objetivo de la aerolínea de democratizar el acceso al transporte aéreo en el país.