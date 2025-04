Crece la expectativa por una nueva edición de la Fiesta del Sol. En el 2024 la fiesta se llevó a cabo entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Por eso una de las consultas más recurrentes para el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, es sobre como será este año. En este marco, su titular, Guido Romero, anticipó que en los próximos días se pondrá en marcha la organización de la Fiesta.

En diálogo con el programa Es lo que hay, el funcionario confirmó que la semana próxima mantendrán una reunión clave para comenzar a definir aspectos centrales del evento. Además recordó que la edición anterior del evento fue producto del trabajo en conjunto: “Siempre lo he dicho y he sido muy agradecido: la Fiesta del Sol del año pasado no fue organizada por un solo ministerio, sino por todo el gabinete del gobernador, con el gobernador a la cabeza. Todas las decisiones se tomaron en conjunto”.

El ministro reconoció que este año existe un nuevo condicionante que podría afectar la planificación: las elecciones nacionales. "El 26 o 27 de octubre es la fecha prevista, y eso sin duda complica una supuesta repetición de la fecha de la Fiesta. Se superpone y hay que analizarlo”, explicó

A pesar de ello, el ministro no descartó ninguna alternativa, y aseguró: “No digo que sea imposible, ni estoy diciendo que esa fecha esté descartada. Solo digo que es un tema a tratar. Sería gestión, elección y Fiesta del Sol casi en simultáneo… Hermoso, pero desafiante”.

Romero remarcó: “Treinta ojos ven mucho más que dos. Los márgenes de equivocación son más chicos. Tuvimos una linda Fiesta del Sol en el 2024, que los sanjuaninos pudieron disfrutar, y si eso nos dio resultado, lo vamos a seguir haciendo de esa manera”.

Finalmente, señaló: “Vamos a ir tomando las decisiones a medida que estemos convencidos de que es lo mejor para San Juan y para la fiesta. Ya tuvimos la primera experiencia y salió muy bien”.