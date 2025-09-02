FNS 2025: cuáles serán los premios para la ganadora de Emprendedora del Sol

La Fiesta Nacional del Sol habilitó la inscripción para la edición 2025 del concurso Emprendedora del Sol, destinado a mujeres mayores de 18 años de la provincia con proyectos productivos o en ejecución. Durante su participación en el programa Mirá Quién Habla, Rocío Cárdenas explicó los premios que recibirán las ganadoras.

“La primera ganadora a nivel municipal recibirá $2.000.000 y la segunda $1.500.000. Luego, la ganadora competirá por el premio provincial, que asciende a $7.000.000, más los $2.000.000 ya otorgados en la municipalidad”, detalló Cárdenas. Además, destacó que podría haber sorpresas adicionales, como la participación de la ganadora del año pasado para dar charlas o asesoramiento a las preseleccionadas.

El proceso de evaluación consta de dos instancias: municipal y provincial. “Habrá jurados en cada uno de los departamentos que elegirán a la primera y segunda premiada. Luego, la primera pasará a competir a nivel provincial”, explicó la funcionaria.

Cárdenas también recordó que las inscripciones se pueden realizar online a través de la página oficial de la Fiesta Nacional del Sol o de forma presencial en los municipios, con asistencia y asesoramiento disponible para quienes necesiten apoyo. “Queremos que todas las mujeres emprendedoras puedan mostrar su proyecto e idea”, concluyó.