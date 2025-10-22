La cultura se toma el Monumento Cruce de los Andes este próximo viernes, con un gran encuentro de Folclore y Tango Familiar organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Municipalidad de Rawson. La jornada, que es libre y gratuita, busca convocar a toda la comunidad a participar de una tarde de baile, arte y gastronomía.

Yaquelin Jubel, organizadora del evento, explicó al móvil de Canal 13, que se trata de una actividad de "danza en comunidad" realizada gracias a la articulación entre el Área de Cultura y Emprendedores de la Municipalidad y la UNSJ.

“La invitación es a toda la comunidad que se quiera prender a bailar y a compartir una linda tarde con nosotros en la Plaza Seca en el monumento Cruce de los Andes” expresó Jubel.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con la apertura de una feria de artesanos y emprendedores locales. Los asistentes podrán recorrer los stands, comprar productos y disfrutar del ambiente.

El plato fuerte de la tarde llegará a las 20:30 horas, cuando se realicen los talleres de tango y folclore a cargo de los profesores de la UNSJ. Estos talleres son los mismos que se dictan durante todo el año con el profesor Federico en el Rectorado de la universidad y están diseñados para todas las edades y niveles.

Además de las clases de baile, habrá artistas en vivo animando la jornada cultural.

La organizadora destacó que el evento está pensado para el disfrute de toda la familia, invitando a la gente a acercarse, llevar el mate y compartir. Para completar la propuesta, el encuentro contará con un patio gastronómico con foodtrucks disponibles.

Jubel finalizó expresando la satisfacción por la colaboración institucional: "Estamos contentos que la UNSJ tenga esa articulación con el territorio y una articulación cultural tan necesaria para nosotros"