Folclore y tango en la Plaza Seca Mario Pérez en Rawson
Con entrada libre y gratuita, la UNSJ y la Municipalidad de Rawson realizarán talleres de baile este viernes 24 de octubre.
La cultura se toma el Monumento Cruce de los Andes este próximo viernes, con un gran encuentro de Folclore y Tango Familiar organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Municipalidad de Rawson. La jornada, que es libre y gratuita, busca convocar a toda la comunidad a participar de una tarde de baile, arte y gastronomía.
Yaquelin Jubel, organizadora del evento, explicó al móvil de Canal 13, que se trata de una actividad de "danza en comunidad" realizada gracias a la articulación entre el Área de Cultura y Emprendedores de la Municipalidad y la UNSJ.
“La invitación es a toda la comunidad que se quiera prender a bailar y a compartir una linda tarde con nosotros en la Plaza Seca en el monumento Cruce de los Andes” expresó Jubel.
La jornada comenzará a las 18:00 horas con la apertura de una feria de artesanos y emprendedores locales. Los asistentes podrán recorrer los stands, comprar productos y disfrutar del ambiente.
El plato fuerte de la tarde llegará a las 20:30 horas, cuando se realicen los talleres de tango y folclore a cargo de los profesores de la UNSJ. Estos talleres son los mismos que se dictan durante todo el año con el profesor Federico en el Rectorado de la universidad y están diseñados para todas las edades y niveles.
Además de las clases de baile, habrá artistas en vivo animando la jornada cultural.
La organizadora destacó que el evento está pensado para el disfrute de toda la familia, invitando a la gente a acercarse, llevar el mate y compartir. Para completar la propuesta, el encuentro contará con un patio gastronómico con foodtrucks disponibles.
Jubel finalizó expresando la satisfacción por la colaboración institucional: "Estamos contentos que la UNSJ tenga esa articulación con el territorio y una articulación cultural tan necesaria para nosotros"