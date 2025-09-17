Fotos: sanjuaninos marcharon contra el veto universitario y la emergencia pediátrica

La tarde del miércoles 17 de septiembre, el centro de San Juan fue escenario de una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública. Docentes, estudiantes, personal universitario y ciudadanos en general se movilizaron para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica.

La concentración comenzó a las 16 horas y, alrededor de las 17, los manifestantes iniciaron el recorrido. El punto de partida fue la intersección de las avenidas Ignacio de la Roza y Sarmiento, frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Desde allí, la columna avanzó hacia distintos puntos simbólicos de la ciudad, con la posibilidad de continuar hasta la Casa de Sarmiento y luego hacia el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se expusieron los ejes centrales del reclamo.

El principal objetivo de la movilización fue visibilizar la difícil situación de las universidades nacionales públicas, que atraviesan un fuerte ajuste presupuestario. Sin embargo, también se sumó el rechazo al veto de la Emergencia Pediátrica, una medida que buscaba reforzar la atención sanitaria infantil en todo el país.

Galería