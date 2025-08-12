Durante los primeros minutos de este martes 12 de agosto, después de unas 10 horas de negociación, finalizó una reunión en el marco de la paritaria docente. En ese sentido, uno de los participantes de la misma explicó lo que ofreció el Gobierno y lo que ellos esperaban, algo que hizo que las charlas no llegaran a buen puerto.

Primeramente, es importante recordar cuál fue el ofrecimiento que llevaron el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso. Los funcionarios propusieron continuar con aumentos escalonados, basados en el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC.

Para octubre, propusieron un incremento equivalente a la inflación de julio, agosto y septiembre. Sumado a esto, plantearon otra suba para diciembre basada en el IPC de octubre y noviembre, en conjunto con un aumento de las asignaciones familiares que se haría efectiva a partir de agosto (ajustada por el IPC de mayo, junio y julio).

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, contó en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00) que esta oferta no fue satisfactoria para ellos. A pesar de que ellos ya manifestaron su rechazo a la misma, en las próximas horas la bajarán a las bases para dar una respuesta el próximo jueves a las 14:00, cuando se vuelvan a reunir.

“Lo que nosotros queríamos era seguir de la misma manera. Queremos que nos den el IPC y que nos incrementen la propuesta que nos hicieron cuando estuvimos en la conciliación obligatoria, donde íbamos a llegar a 500 puntos de nuestro sueldo. Faltan 18 puntos para eso. En esa misma reunión también se habló de recomponer el E60 (Responsabilidad Funcional Docente Cargo), darle unos puntos y al E66 (Asignación Salarial del Escalafón Docente) equipararlo con el E60”, detalló.

Por otro lado, Quiroga detalló que otra cuestión a negociar es la famosa “Conectividad”. Desde los gremios docentes buscan que este valor se incremente hasta los $50.000, algo que por el momento no ha sido ofrecido desde el Gobierno Provincial.

“¿Cuál es el problema que tenemos? Que no coincidimos con las cifras que manifiestan desde el Gobierno, que son las estadísticas que bajan a nivel nacional de la inflación que hay. La inflación que existe incide muchísimo en el sueldo del docente. La nafta en diciembre estaba en $444 y hoy está en $1.400, para redondear más o menos, es una cuenta que sacamos nosotros”, sentenció.