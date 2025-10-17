El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional dio a conocer este viernes, que se están ejecutando tareas de fresado de calzada sobre la Ruta Nacional 141, en el tramo comprendido entre los kilómetros 80 y 90. Los trabajos se desarrollan de manera conjunta entre el personal del organismo y la empresa contratista encargada del mantenimiento.

Según detallaron desde Vialidad, estas tareas tienen como finalidad eliminar las rugosidades y corregir las deformaciones del pavimento, que suelen generar saltos y molestias durante la circulación vehicular.

El fresado forma parte de la primera etapa del plan de mantenimiento y mejora de la traza, que incluye posteriormente la colocación de una nueva carpeta asfáltica en los sectores intervenidos. Está previsto que las labores se extiendan durante todo el mes, con jornadas de trabajo continuas, incluso los fines de semana, aprovechando las condiciones climáticas favorables.

Por motivos de seguridad vial, el tránsito en la zona de obra se mantiene reducido a media calzada, con banderilleros y señalización preventiva. Desde el organismo solicitaron a los conductores de camiones, colectivos y vehículos particulares circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial.