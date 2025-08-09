Fresco, pero con sol: así estará el tiempo este 9 de agosto en San Juan
El pronóstico anticipa una jornada con mañanas frías, tardes templadas y viento del sur moderado. El cielo despejado será protagonista en este inicio de fin de semana.
San Juan disfruta este sábado 9 de agosto de un clima marcado por el contraste entre el frío matinal y el calor moderado del mediodía. La madrugada comenzó con temperaturas cercanas a los 4 °C, pero el sol permitirá que el termómetro alcance los 17 °C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada se presenta sin probabilidades de precipitaciones, con un cielo despejado que dominará gran parte del día. Durante la tarde, el viento del sur soplará con intensidad moderada, registrando ráfagas de entre 7 y 15 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica fresca.
Este escenario meteorológico convierte a la jornada en una oportunidad ideal para actividades al aire libre, con un clima estable y agradable para recorrer la provincia, compartir en familia o disfrutar del paisaje. Los amantes del frío podrán aprovechar las primeras horas de la mañana, mientras que quienes prefieren temperaturas más cálidas encontrarán alivio a partir del mediodía.
El fin de semana, de momento, se perfila estable y luminoso, ofreciendo un respiro entre los extremos climáticos del invierno sanjuanino.