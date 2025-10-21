En las últimas horas salió a la luz una noticia sumamente triste que enlutó al departamento Ullum. Se trata del fallecimiento de un hombre en plena cancha, cuando se encontraba disputando un encuentro por una liguilla senior informal.

El difunto es José Luis Asis, un hombre de 67 años de edad, el cual perdió la vida cuando se encontraba jugando en la cancha de San Lorenzo de Ullum el pasado sábado 18 de octubre.

Según la información que brindaron testigos, el hombre se descompensó de un momento a otro sobre el césped. Ante esta situación se acercó una ambulancia al lugar y especialistas le dieron asistencia médica para tratar de reanimarlo.

Lamentablemente, a pesar del esfuerzo de los especialistas, Asis falleció cuando estaba siendo trasladado hasta el hospital Dr. Marcial Quiroga. Se trató de una muerte natural, ya que el hombre sufrió un infarto.