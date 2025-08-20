Fue a jugar un partido y terminó en terapia intensiva

Isaac Castro, joven futbolista de 19 años oriundo de Tamberías, atraviesa un delicado momento de salud tras un accidente deportivo. El central del club Andacollo de Jáchal sufrió un fuerte golpe en el abdomen durante un partido disputado el domingo en la cancha de Florida y debió ser retirado en ambulancia. Actualmente permanece internado en terapia intensiva y su familia pide colaboración para afrontar los gastos médicos.

La jugada que derivó en la lesión fue totalmente desafortunada. El muchacho fue a disputar una pelota y terminó recibiendo un fuerte golpe, aparentemente fue un rodillazo, en el abdomen. Después del impacto quedó tendido en el piso con serias dificultades para respirar y sin movilidad en una pierna.

La ambulancia del Hospital San Roque lo asistió en primera instancia y, tras suministrarle un analgésico, fue enviado nuevamente a su domicilio. Sin embargo, los dolores en la espalda no sólo se mantuvieron sino que empeoraron al igual que la dificultad para respirar. Por este motivo debió regresar de urgencia al centro de salud.

Allí se confirmó la gravedad del cuadro: un riñón inflamado con un hematoma encapsulado. Por esa razón lo trasladaron a terapia intensiva y, posteriormente, fue derivado al Hospital Rawson, donde permanece acompañado de su madre.

Los médicos del nosocomio le confirmaron a los familiares de Isaac que su cuadro es complejo. Hay muy pocas chances de que el hematoma desaparezca sólo, por lo que la alternativa es realizar una cirugía para directamente extraer el riñón afectado.

Isaac se encuentra lúcido y consciente. Su familia se aferra al optimismo y confía en que podrá recuperarse para volver a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol. Para quienes deseen colaborar, desde su entorno difundieron en redes sociales un alias para transferencias solidarias: ADRIANAINES.LUNA.