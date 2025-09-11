El homenaje a Domingo Faustino Sarmiento por el 137° aniversario de su fallecimiento dejó una postal inesperada en la Casa Natal del prócer. Olga, una abuela sanjuanina, asistió al acto para ver a su nieta Cloe cantar en el coro escolar y terminó ocupando la primera fila, sentada junto al gobernador Marcelo Orrego.

“Me acerqué para sacarle una foto a mi nieta y el gobernador me dijo que me quedara en su lugar. Pero me dijo: ‘Quedate tranquila, está todo bien’”, contó Olga al móvil de Canal 13 San Juan. Entre risas y emoción, agregó: “Muy emocionada, muy bien… hermosa mi nieta, vine a pasarla bien, a ver cómo canta”.

La escena no pasó inadvertida entre los presentes. Cloe, que integra el coro de su escuela, también habló con Canal 13: “Sentí felicidad cuando veía que mi abuela me grababa. Estábamos nerviosos, pero salió todo bien”.

Entre aplausos, fotos y miradas cómplices, la historia de Olga y Cloe se convirtió en una de las imágenes más emotivas del acto, donde la educación y la familia se cruzaron en una jornada de homenaje al Maestro de América.