Fuentes confirmó que la entrega de computadoras a los estudiantes será en septiembre

La ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, pasó por el móvil de Canal 13, se refirió este martes al avance en la entrega de computadoras tanto para docentes como para estudiantes, y a las novedades en torno al programa Transformar la Secundaria, que ya alcanza al 50% de los colegios de gestión estatal y privada.

Respecto a las computadoras, Fuentes explicó que aún restan entregarse en ocho departamentos del interior. “Las computadoras están listas hace días, pero queremos hacer la entrega como corresponde, porque eso lleva un control específico: a qué maestro se lo damos, cómo se distribuyen. Es muy importante la logística que hacemos”, señaló.

En ese sentido, confirmó que se trabaja en un cronograma para descentralizar los actos y que las familias no tengan que trasladarse. “Fue un acto muy bonito, muy ordenado en el estadio, pero no podíamos llevar a los 19 departamentos ahí, iba a ser una locura. Ahora vamos a las escuelas, para que no tengan que venir”, remarcó.

Sobre los estudiantes de quinto y sexto grado, que esperan sus equipos, la ministra adelantó: “Queremos ya en la primera quincena de septiembre estar entregando las computadoras a nuestros chicos”.

Transformar la Secundaria

La titular de la cartera educativa también participó de la presentación de la tercera cohorte del programa Transformar la Secundaria, que busca actualizar contenidos y mejorar aprendizajes. “Estamos trabajando con la calidad educativa, en fortalecer matemática y lengua. Más de 400 docentes se están capacitando, y esto impacta directamente en el aula”, destacó Fuentes.

La funcionaria subrayó que el programa incluye nuevas metodologías como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), robótica y alfabetización digital, con el objetivo de acercar la escuela secundaria a las realidades de los estudiantes. “La secundaria está desvinculada del tiempo real. El ABP permite tomar un proyecto desde la realidad de los chicos, y en base a eso incluir matemática, lengua, física o biología. Así entienden para qué les sirve lo que aprenden”, explicó.

Con esta nueva etapa, el plan ya alcanza a la mitad de las escuelas secundarias de la provincia, tanto públicas como privadas.

Paritarias docentes

Finalmente, Fuentes se refirió a la negociación salarial con los gremios docentes. “Nos llegó una nueva propuesta ayer, con algunas diferencias en los ítems y un poco más de aumento. No hay aún un equilibrio entre lo que plantean los gremios y lo que puede ofrecer el Gobierno, pero vamos a seguir dialogando”, indicó.

La ministra aseguró que habrá una nueva convocatoria en los próximos días: “El gobernador quiere que los docentes puedan seguir aumentando el sueldo, así que en eso nos van a encontrar, trabajando siempre para llegar a un punto de equilibrio”.