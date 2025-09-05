Fuentes en la inauguración del nuevo ENI en Pocito: "era necesario en esta zona populosa"

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, encabezó la inauguración del nuevo establecimiento de Nivel Inicial (ENI) en el barrio Las Pampas, departamento Pocito. La funcionaria destacó que se trata de una obra reactivada el año pasado por decisión del gobernador, luego de haber quedado inconclusa durante la gestión anterior.

“Con un equipo maravilloso de docentes, subdirectivos y todo el personal, hoy estamos inaugurando esta escuela muy contentos. Es una obra que había quedado a medio camino y que, gracias a la decisión del Gobierno de la Provincia, hoy podemos abrir. Siempre apostamos a la educación de los sanjuaninos, porque sabemos que ese es el camino”, afirmó Fuentes en Canal 13.

La ministra confirmó que hay otros edificios escolares en construcción y que el plan de inauguraciones continuará en los próximos meses. “Hay varias instituciones en vías de finalización. En cuanto las empresas entregan las llaves, infraestructura coordina el traspaso y las escuelas comienzan a funcionar”, señaló.

Consultada sobre las altas temperaturas que se avecinan en San Juan, Fuentes recordó que el año pasado se realizó una licitación para equipar escuelas con aires acondicionados. “Llegamos a muchas instituciones que no tenían nada, ni para frío ni para calor. Eso habla de la calidad educativa: no somos magos, no se puede hacer todo de inmediato, pero de manera paulatina vamos a seguir incorporando equipos en cada escuela”, explicó.

La ministra también se refirió a las contingencias climáticas que afectaron a varios edificios escolares tras las últimas lluvias. “Lo que pasó en las escuelas es lo mismo que nos pasa en nuestras casas. Seguimos trabajando con obras menores y reparaciones para garantizar el normal funcionamiento”, aseguró.

Computadoras para estudiantes

En relación a la entrega de equipamiento tecnológico, Fuentes adelantó que restan algunos departamentos alejados por completar la distribución de notebooks para maestras de primero a sexto grado, tanto de escuelas públicas como privadas. “Me falta un solo detalle para cerrar la entrega en capital, pero ya tenemos las computadoras listas y en condiciones. Pido disculpas a los departamentos alejados, apenas la agenda lo permita voy a viajar para cumplir con ellos”, señaló.

Además, destacó el trabajo junto a Innova para mejorar la conectividad escolar: “Estamos conectando más de diez escuelas por semana. Algunas funcionan por radiofrecuencia, otras con menos megas, pero lo importante es que la conexión llegue a las aulas de quinto y sexto grado, que es donde empezaremos a trabajar con las computadoras”, sostuvo.

Día del Estudiante

De cara al Día del Estudiante, que este año caerá domingo, la ministra adelantó que ya se trabaja en un protocolo para las celebraciones escolares. “Lo hicimos el año pasado y creemos que esas buenas prácticas deben continuar. Queremos que los chicos puedan recrearse, jugar y compartir con sus padres y profesores. Estamos evaluando si será toda la jornada o solo las últimas dos horas, pero lo esencial es que los estudiantes tengan su espacio de celebración”, concluyó Fuentes.