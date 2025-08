Un contingente de 40 sanjuaninos vivió una verdadera odisea en Santiago de Chile, luego de que un colectivo que los transportaba sufriera una falla mecánica. Según trascendió en medios locales, la empresa responsable del tour, se habría desligado de toda responsabilidad. También los pasajeros aseguraron que habrían quedado sin medio de regreso y sin recursos para cubrir los gastos de comida y hospedaje.

El problema comenzó cuando el colectivo se averió antes de llegar a la frontera, en la zona de Guardia Vieja. Según relatan los afectados, la empresa no respondió ante el incidente, dejando al grupo a la deriva en territorio chileno. Testigos mencionaron a Diario Huarpe que: “La empresa nos mandó a Santiago y nos dijo ‘arréglense como puedan’”, afirmó Ibazeta.

La situación sería crítica: hay personas mayores, gente enferma y sin acceso a medicación, además de madres con niños pequeños que esperan el regreso de sus familiares. Mientras tanto, los pasajeros habrían denunciado que los choferes fueron alojados por Blanca Paloma, la empresa, pero ellos quedaron librados a su suerte: “El micro quedó apagado y sellado, no podemos refugiarnos allí. La empresa protegió a sus choferes, pero a nosotros nos dejó tirados”, detalló el coordinador.

Ibazeta también aseguró haber intentado comunicarse en reiteradas oportunidades con la empresa, pero no obtuvo respuesta favorable. “Hablé con la hija del dueño y me dijo que estaba ocupada, que no podía atendernos. No les importa que estemos pasando frío y hambre”, expresó con indignación.

Según los afectados, es que la empresa les exige pagar un nuevo pasaje de regreso, algo inviable para muchos que ya gastaron todo su dinero en el viaje de compras. “El contrato era claro: ida y vuelta. La empresa no cumplió. Nos mandaron un colectivo destruido, sin mantenimiento, que colapsó antes de llegar a la frontera”, lamentó.