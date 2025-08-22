El intenso viento Zonda que afectó a San Juan durante las últimas 24 horas provocó múltiples focos de incendio, caída de árboles y daños en tendidos eléctricos en distintos departamentos de la provincia. Según informó en el móvil de Canal 13, Carlos Heredia, titular de Protección Civil, se registraron más de 40 incendios simultáneos, aunque afortunadamente no hubo víctimas.

“Las condiciones climáticas que hemos tenido en las últimas horas hicieron que se activara todo el sistema de respuesta de la provincia. Estuvieron trabajando bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, municipios y distintos organismos”, explicó Heredia en este medio.

Las intervenciones se concentraron en 25 de Mayo, Caucete, Jáchal, Iglesia, Zonda y Ullum, aunque la mayor cantidad de emergencias se registró en Rawson y Pocito. “Hubo mucho incendio de pastizales y vegetación”, detalló el funcionario.

En el caso de 25 de Mayo, además de los focos de incendio, se produjo una gran caída de árboles y afectación de líneas de tendido eléctrico. También se reportaron incendios cerca de galpones y viviendas, como ocurrió en Pocito y en 9 de Julio, donde el fuego alcanzó a dos casas.

La buena noticia, destacó Heredia, es que no se reportaron heridos ni ingresos a hospitales vinculados al fenómeno.

El funcionario resaltó que en los operativos participaron tanto organismos públicos como privados. “Intervinieron bomberos de la Policía, voluntarios de toda la provincia, municipios y también empresas privadas. Doy fe de que las contratistas de Energía San Juan estuvieron a la par de nuestros brigadistas trabajando para restablecer el servicio eléctrico”, afirmó.

Alerta meteorológica

Desde el Gobierno provincial se resolvió suspender las clases y algunas actividades administrativas por razones de seguridad. “Anoche analizábamos con la ministra de Educación la posibilidad de extender la suspensión porque no teníamos un panorama claro ni seguro para la población, debido a la caída de árboles y de tendidos eléctricos”, señaló el titular de Protección Civil.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta en horas de la madrugada. “Si bien entró viento sur, también se sumó viento Zonda en la zona cordillerana. Por eso advertimos que iba a ser un día ventoso, con mejoras recién hacia la tarde”, añadió Heredia.

Recomendaciones

Consultado sobre el origen de los incendios, Heredia fue contundente: “El viento de por sí no genera incendios. Lo que los provoca es la actividad humana: el descuido, la negligencia, la imprudencia o, en algunos casos, la mala intención. El viento lo que hace es propagar el fuego rápidamente”.

Por ello, pidió extremar la precaución en los próximos días: “Debemos seguir atentos y prevenidos. Muchas estructuras ya se han visto afectadas, como carteles y tendidos eléctricos, y eso representa un riesgo. La recomendación es circular con cuidado y evitar acciones que puedan generar chispas o focos de incendio”.