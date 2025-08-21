La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan confirmó que recibió más de 70 denuncias por el recital de la banda “Q´Lokura”, realizado en julio en el estadio Aldo Cantoni, donde numerosos asistentes quedaron fuera a pesar de haber adquirido su entrada.

Ante la situación, el organismo activó su mecanismo de conciliación, a través del cual se busca alcanzar acuerdos entre los damnificados y la empresa organizadora. En algunos casos ya se lograron soluciones favorables, como el de Carla Irazoque, quien relató: “Saqué la entrada con tiempo y no pude ingresar al show. Me acerqué a Defensa al Consumidor, realicé la denuncia y en menos de 15 días me llamaron para la audiencia de conciliación con la otra parte. Llegué a un acuerdo, me devolvieron el importe de la entrada”.

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, explicó cómo se lleva adelante este procedimiento: “El proceso comienza con la denuncia del consumidor. Luego, se realiza una audiencia conciliatoria, donde se busca un acuerdo favorable entre las partes. En esta instancia, los equipos de abogados e instructores de la Dirección acompañan y asesoran a los consumidores para lograr una solución justa y transparente”.

Con estas intervenciones, el organismo reafirmó su compromiso de acompañar a la comunidad en la defensa de sus derechos, resaltando que el trabajo en conjunto permite brindar mayor confianza y transparencia en las relaciones de consumo en la provincia.