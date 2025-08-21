Fueron más de 70 las denuncias contra el productor del show de Q’ Lokura
Desde Defensa al Consumidor confirmaron que fueron más de 70 las denuncias contra Pablo Sanguedolce, el productor que trajo a la banda de cuarteto Q’ Lokura al Estadio Aldo Cantoni.
La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan confirmó que recibió más de 70 denuncias por el recital de la banda “Q´Lokura”, realizado en julio en el estadio Aldo Cantoni, donde numerosos asistentes quedaron fuera a pesar de haber adquirido su entrada.
Ante la situación, el organismo activó su mecanismo de conciliación, a través del cual se busca alcanzar acuerdos entre los damnificados y la empresa organizadora. En algunos casos ya se lograron soluciones favorables, como el de Carla Irazoque, quien relató: “Saqué la entrada con tiempo y no pude ingresar al show. Me acerqué a Defensa al Consumidor, realicé la denuncia y en menos de 15 días me llamaron para la audiencia de conciliación con la otra parte. Llegué a un acuerdo, me devolvieron el importe de la entrada”.
La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, explicó cómo se lleva adelante este procedimiento: “El proceso comienza con la denuncia del consumidor. Luego, se realiza una audiencia conciliatoria, donde se busca un acuerdo favorable entre las partes. En esta instancia, los equipos de abogados e instructores de la Dirección acompañan y asesoran a los consumidores para lograr una solución justa y transparente”.
Con estas intervenciones, el organismo reafirmó su compromiso de acompañar a la comunidad en la defensa de sus derechos, resaltando que el trabajo en conjunto permite brindar mayor confianza y transparencia en las relaciones de consumo en la provincia.