Un incendio de pastizales se desató este sábado en el departamento de San Martín, generando una columna de humo que pudo ser vista desde distintos puntos de la zona.

El fuego se propagó con rapidez debido a los intensos vientos que se registraban en la región. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni daños materiales importantes, aunque continúan realizando un seguimiento del área afectada.

El origen del incendio se encuentra bajo investigación. Además, rige un alerta por fuertes vientos en San Juan, lo que incrementa el riesgo de propagación y mantiene a las brigadas y vecinos en estado de alerta.