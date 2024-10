Este miércoles en Cien por Hora, Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, expuso su profunda inquietud tras las declaraciones del jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, quien confirmó que el país podría enfrentar cortes de energía programados durante el próximo verano, debido a la alta demanda y la falta de inversión en infraestructura energética.

Francos admitió que durante los picos de consumo, provocados por olas de calor, habrá cortes de luz programados, lo que desató una rápida reacción de rechazo por parte de los industriales sanjuaninos de distintos sectores. Según Palacios de San Juan, la raíz del problema es la "falta de inversión" por parte de la gestión anterior.

Ante este anuncio, Palacios señaló que la comunicación del jefe de Gabinete fue "una comunicación poco feliz". El dirigente industrial señaló que el anuncio generó "alerta en absolutamente todas las empresas, todas las pymes". No obstante, con el paso de las horas y tras realizar un análisis más profundo, dijo que pudieron comprender mejor el alcance de la situación a través de un comité de crisis formado por la Unión Industrial Argentina, en conjunto con autoridades provinciales.

Palacios detalló que las grandes empresas, especialmente aquellas que mantienen contratos directos con CAMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), corren el mayor riesgo. Un ejemplo es la mina Gualcamayo, que podría verse afectada por los cortes.

"Cualquier industria que corra peligro su producción realmente nos preocupa y mucho", afirmó con énfasis.

Uno de los puntos que mencionó el gobierno nacional es que alentará a estas grandes empresas a reducir su consumo energético, ofreciendo un pago a cambio de dicha merma o eficiencia en el uso de la energía. Sin embargo, Palacios se mostró crítico al respecto, destacando que la industria no suele consumir más energía de la necesaria: "La industria no consume de más, consume lo justo y necesario, es un negocio", señaló. A su vez, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno incentive a no producir, asegurando que "alentar a no producir es preocupante".

Palacios también remarcó la necesidad urgente de realizar inversiones en infraestructura energética de una vez por todas. Señaló que muchos sectores industriales enfrentan una alta demanda energética durante la temporada veraniega, lo que agrava la situación en medio de un contexto de infraestructura deficiente.

Además, mencionó que en el próximo verano habrá una parada programada en El Bracho, una de las principales centrales termoeléctricas del país, lo que también reducirá la inyección de energía al sistema eléctrico nacional: "Todo esto tiene que ver con falta de infraestructura, todo esto tiene que ver con falta de inversión del gobierno nacional, no solamente de este, sino de todos los gobiernos que antecedieron", sostuvo, subrayando que es necesario "poner un punto final" a esta problemática estructural.