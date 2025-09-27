Fuerte viento Sur en San Juan: incendios, caída de ramas y cortes de luz

El viernes en San Juan estuvo marcado por dos alertas naranjas que se cumplieron. Primero llegó viento Zonda y luego fueron fuertes ráfagas de viento Sur que casi alcanzaron los 90 kilómetros por hora.

Para dar detalles de las consecuencias que este temporal dejó en la provincia y de los trabajos que las autoridades llevaron a cabo, Carlos Heredia, director de Protección Civil charló con Compacto Trece. El funcionario detalló que trabajaron en conjunto con los municipios como Rivadavia, Capital, Rawson, Caucete y 25 de Mayo, donde se produjeron daños por el temporal.

La Policía de San Juan realizó operativos durante toda la jornada. Los efectivos acudieron a siniestros que fueron ocurriendo a lo largo del día, como caída de árboles y tendido eléctrico, incendios y cortes de luz. Las tareas estuvieron al día en cuanto a la regulación del tránsito y la mantención de la seguridad pública.

Tanto Bomberos de la Policía como los cuarteles voluntarios de cada departamento, acudieron a incendios en zonas de Pocito, Sarmiento, Caucete y Rivadavia. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos y todos estos siniestros fueron sofocados.

Defensa Civil envió camionetas a los departamentos, para que, junto con el personal municipal, para realizar talas de ramas caídas.

Ullum sin luz por el ventarrón

La Municipalidad de Ullum informó a la comunidad que, debido a la fuerte incidencia del viento Sur en el departamento, se ha producido un corte de electricidad en toda la zona y caída de árboles en distintos puntos.

Se solicita a los vecinos circular con máxima precaución y evitar exponerse a situaciones de riesgo hasta que las condiciones mejoren.

Asimismo, se comunica que personal municipal de Defensa Civil y del área de Servicios Municipales se encuentra trabajando en el despeje de las principales rutas y accesos para restablecer la normalidad lo antes posible.

Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio.