Fuerte viento Sur en San Juan: incendios, caída de ramas y cortes de luz
Defensa Civil, bomberos de distintas dependencias, la policía y personal municipal trabajaron en las consecuencias provocadas por las fuertes ráfagas que azotaron la provincia.
El viernes en San Juan estuvo marcado por dos alertas naranjas que se cumplieron. Primero llegó viento Zonda y luego fueron fuertes ráfagas de viento Sur que casi alcanzaron los 90 kilómetros por hora.
Para dar detalles de las consecuencias que este temporal dejó en la provincia y de los trabajos que las autoridades llevaron a cabo, Carlos Heredia, director de Protección Civil charló con Compacto Trece. El funcionario detalló que trabajaron en conjunto con los municipios como Rivadavia, Capital, Rawson, Caucete y 25 de Mayo, donde se produjeron daños por el temporal.
La Policía de San Juan realizó operativos durante toda la jornada. Los efectivos acudieron a siniestros que fueron ocurriendo a lo largo del día, como caída de árboles y tendido eléctrico, incendios y cortes de luz. Las tareas estuvieron al día en cuanto a la regulación del tránsito y la mantención de la seguridad pública.
Tanto Bomberos de la Policía como los cuarteles voluntarios de cada departamento, acudieron a incendios en zonas de Pocito, Sarmiento, Caucete y Rivadavia. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos y todos estos siniestros fueron sofocados.
Defensa Civil envió camionetas a los departamentos, para que, junto con el personal municipal, para realizar talas de ramas caídas.
Ullum sin luz por el ventarrón
La Municipalidad de Ullum informó a la comunidad que, debido a la fuerte incidencia del viento Sur en el departamento, se ha producido un corte de electricidad en toda la zona y caída de árboles en distintos puntos.
Se solicita a los vecinos circular con máxima precaución y evitar exponerse a situaciones de riesgo hasta que las condiciones mejoren.
Asimismo, se comunica que personal municipal de Defensa Civil y del área de Servicios Municipales se encuentra trabajando en el despeje de las principales rutas y accesos para restablecer la normalidad lo antes posible.
Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio.