Este martes, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, en diálogo con el programa Cien por Hora, brindó detalles sobre la reciente fuga de cuatro menores de edad del Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado Nazario Benavídez. una institución donde se encuentran alojados jóvenes en conflicto con la ley penal. El funcionario informó que uno de los fugados fue recapturado, pero que la búsqueda de los tres restantes sigue en curso.

"La semana pasada, el viernes, se fugaron cuatro menores, entre 15 y 17 años, del Nazario Benavídez, que es el instituto de internación de menores. Ayer, alrededor del mediodía, se logró detener a uno de ellos y seguimos con la búsqueda de los tres restantes. Creemos que pronto vamos a dar con el paradero de todos", aseguró Sánchez. Además, destacó que la policía está trabajando con todas las unidades policiales para dar con los menores prófugos y espera novedades en los próximos días.

Sánchez reconoció que la situación es complicada debido a la naturaleza del caso, ya que se trata de menores de edad: "Es una situación difícil porque hay que hacer un trabajo cuidadoso. Estamos hablando de menores y, aunque este caso trascienda, no es inusual. La policía, muchas veces, tiene que estar atenta a situaciones similares, como cuando algunos menores no regresan a sus hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano", explicó el secretario.

El secretario de Seguridad también brindó un panorama sobre la intensa labor policial en relación con los menores. Desde principios de año, la policía ha realizado más de 700 intervenciones relacionadas con menores en conflicto con la ley. "Desde el primero de enero de este año hasta la fecha, hemos realizado 719 intervenciones por oficio judicial, cumpliendo con todas las órdenes de los juzgados correspondientes", detalló Sánchez. Estas intervenciones incluyen traslados de menores desde hogares de internación a juzgados y controles nocturnos en discotecas y eventos, para garantizar que los menores de edad no ingresen a lugares no permitidos.



En cuanto a la fuga, Sánchez explicó que en el Centro Nazario Benavídez había ocho chicos al momento de la fuga, todos en conflicto con la ley, acusados principalmente de delitos contra la propiedad. De esos ocho, cuatro lograron escapar al sortear los alambrados del centro.

El funcionario también aclaró que el personal a cargo de los menores no pertenece a la policía, sino a celadores especializados del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia: "Esos chicos no están al cuidado de la policía. Tienen su servicio, que depende de personal capacitado de Desarrollo Humano. Hay vigilancia externa del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), pero este personal no tiene contacto directo con los internos", explicó. Según las normas de seguridad, el personal del servicio penitenciario, tanto hombres como mujeres, no puede interactuar directamente con los menores, por lo que su labor se limita a la vigilancia externa.

En relación a las medidas que se están tomando para prevenir futuras fugas, Sánchez comentó: "He estado en el lugar personalmente y estamos trabajando con el director del Servicio Penitenciario. Vamos a hacer un estudio exhaustivo para mejorar el cierre perimetral, tal vez con otros alambrados, y también con la incorporación de tecnología, como sensores y cámaras, que son muy útiles en estos tiempos para proteger a los chicos y dar cumplimiento a las órdenes judiciales", finalizó.