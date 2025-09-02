La Fundación SolyDar se suma a los esfuerzos solidarios en San Juan tras el reciente temporal de Santa Rosa. La presidenta de la organización, Susana Mercado, anunció en una entrevista con el móvil de Canal 13 que están organizando una campaña para recolectar ayuda para las familias más afectadas del Sur de la provincia.

Mercado informó que la lluvia no solo causó daños en viviendas, sino que también obligó a suspender el festejo del Día del Niño en la escuela Paulo VI de Cochagual. "Estamos acudiendo nuevamente a los ángeles sanjuaninos", expresó Mercado, apelando a la solidaridad de la comunidad para mitigar la situación de quienes perdieron sus pertenencias.

La campaña busca recolectar una amplia variedad de artículos esenciales para las familias damnificadas. La fundación solicita ropa de abrigo, calzado, alimentos no perecederos, frazadas y colchones. "Lo que la gente quiera donar para paliar un poco la situación de estas familias afectadas", señaló Mercado. La presidenta de la fundación destacó que la necesidad es inmensa, especialmente en zonas como Guanacache y Los Berros, donde muchas familias viven en casas humildes y el temporal causó estragos.

"Hay que pensar que la necesidad es muy grande en este momento. La situación es inesperada como aconteció, y la gente necesita de nuestro amor, de todo nuestro cariño", enfatizó Mercado.

Para colaborar, los sanjuaninos pueden acercar sus donaciones a la sede de la fundación, ubicada en Mariano Moreno 270 Sur, Rivadavia. La casa es de color amarillo. Para quienes deseen realizar donaciones monetarias, la fundación ha habilitado el alias de Mercado Pago: fundacionsolydar.org.