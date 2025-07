La reciente llegada de Peter Regalos a San Juan desató un verdadero furor entre adolescentes, jóvenes y familias que colmaron un espacio comercial para verlo en vivo. Aunque para algunos puede parecer sorpresivo, el fenómeno tiene explicaciones sociales y culturales que lo convierten en un caso digno de análisis.

En ese sentido, el sociólogo Roberto Dacuña brindó su mirada sobre por qué los influencers logran convocar a tantas personas: “El fenómeno de los influencers no es nuevo, pero sí viene cobrando características particulares. Hay ciertos rasgos comunes entre los más populares: se dirigen a públicos muy específicos, generalmente por grupo etario, y logran conectar a través de acciones que generan algún tipo de recompensa emocional o simbólica”.

Según Dacuña, los influencers no son figuras espontáneas, sino productos mediáticos diseñados para insertarse en un sistema de consumo: “No es azaroso el proceso de producción de estos fenómenos. Detrás de lo que se ve hay creatividad, estrategia y un trabajo continuo. Se trata de productos que el mundo de las mercaderías convierte en bienes de consumo, al igual que un teléfono o una prenda de vestir”.

El especialista subraya que muchos de estos perfiles replican fórmulas exitosas de otras partes del mundo. “Copian modelos globales adaptados a lo local. Y aunque no parezca auténtico, cada influencer le aporta su toque personal para lograr cercanía con su audiencia. Es una construcción que se basa en el carisma, la repetición y la promesa de éxito y felicidad”, apuntó.

Para Dacuña, el atractivo que despiertan estos personajes también está vinculado al deseo de pertenencia y reconocimiento: “Un influencer con un iPhone de última generación no solo promociona un producto, también construye una imagen de estatus. El teléfono, en ese sentido, se vuelve un símbolo de clase y prestigio”.

El éxito económico y la supuesta plenitud emocional que transmiten son parte de ese combo aspiracional. “Son figuras que encarnan un modelo de vida idealizado. Para muchos, son referentes no tanto por lo que hacen, sino por lo que representan”, agregó.

El caso de Peter Regalos, quien en poco tiempo se posicionó como uno de los influencers más seguidos por el público infantil y juvenil, refleja esa lógica de consumo cultural. Y su visita a San Juan lo confirma: multitudes reunidas, expectativa colectiva y la validación social que hoy se construye, muchas veces, a través de las redes.

“Puede no gustarnos o no representarnos, pero es parte de una realidad cultural que no puede negarse. Hay trabajo, hay estrategia y, sobre todo, hay un mercado que está dispuesto a seguir consumiendo estas figuras”, cerró Dacuña.