En el marco de una actividad de Extensión Universitaria, este viernes, alumnos de las carreras de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Universidad Católica de Cuyo (UCC) realizaron una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en la Peatonal. El objetivo central fue sensibilizar a la población sobre los signos de alarma, la importancia del autoexamen y, fundamentalmente, la realización de la mamografía, particularmente en mujeres.

Sergio Carrizo, docente de la carrera de Enfermería, explicó a Canal 13 que este tipo de iniciativas busca que los estudiantes "salgan un poco de las aulas y los hospitales y puedan ayudar a la sociedad en cuanto a la promoción y prevención de la salud". La actividad se realiza cada año, integrando la formación académica con el servicio a la comunidad.

Por su parte, Noelia Rodríguez, licenciada en Obstetricia y docente de la carrera, destacó el esfuerzo de la carrera para ampliar la percepción de su rol. "Lo que buscamos es que la Carrera de Obstetricia salga de la sala de parto... nuestra función también es estar en la Peatonal y concientizar", afirmó.

Rodríguez hizo una recomendación clave a las mujeres mayores de 40 años: pueden realizarse la mamografía a "libre demanda" y sin necesidad de pedido médico previo en los hospitales Marcial Quiroga y Marcial Rawson. Además, recordó la importancia del autoexamen mamario, que puede llevarse a cabo en cualquier momento del año, preferentemente fuera del ciclo menstrual.

Ambos profesionales recordaron a la población la importancia de los chequeos preventivos de cáncer de mama, los cuales pueden realizarse en centros de salud de la provincia en cualquier momento del año.