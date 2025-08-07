Garrafa Hogar estará la próxima semana en tres departamentos alejados: mirá cuáles son
Estará en Jáchal, Ullum y Valle Fértil, desde el 11 hasta el 14 de agosto.
Durante la segunda semana de agosto, el programa provincial "Garrafa Hogar" llegará por tercera vez a los departamentos más alejados de San Juan, ofreciendo gas envasado a valores reducidos para las familias.
Impulsado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el operativo ofreció descuentos de hasta un 40 % en comparación con los precios de mercado. La iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, pensado para ayudar a la población ante las bajas temperaturas.
Desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto, el programa se desplegará en Ullum, Jáchal y Valle Fértil. Las garrafas de 10 kg se vendieron a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, siempre bajo la modalidad de “garrafa vacía por llena”, y con la condición de que los envases estén en buen estado.
El operativo es coordinado por Defensa al Consumidor y ejecutado en conjunto con empresas mayoristas, con el objetivo de asegurar el acceso al gas como un derecho básico durante el invierno.
Cronograma del operativo en cada localidad
- Lunes 11 – Ullum 9:30 a 13:30 hs – Paseo Los Concejales
- Miércoles 13 – Jáchal (San Juan Cerca) 9:00 a 12:00 hs – Escuela Normal Jáchal
- Jueves 14 – Jáchal (San Juan Cerca) 10:00 a 12:00 hs – Escuela Buchardo de Mogna 14:30 a 16:00 hs – Club Atlético Huaco
- Jueves 14 – Valle Fértil 8:30 hs – Plaza de Chucuma 9:30 hs – SUM Astica 11:50 hs – Plaza de Usno 13:20 hs – Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha)