Durante la segunda semana de agosto, el programa provincial "Garrafa Hogar" llegará por tercera vez a los departamentos más alejados de San Juan, ofreciendo gas envasado a valores reducidos para las familias.

Impulsado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el operativo ofreció descuentos de hasta un 40 % en comparación con los precios de mercado. La iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, pensado para ayudar a la población ante las bajas temperaturas.

Desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto, el programa se desplegará en Ullum, Jáchal y Valle Fértil. Las garrafas de 10 kg se vendieron a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, siempre bajo la modalidad de “garrafa vacía por llena”, y con la condición de que los envases estén en buen estado.

El operativo es coordinado por Defensa al Consumidor y ejecutado en conjunto con empresas mayoristas, con el objetivo de asegurar el acceso al gas como un derecho básico durante el invierno.

Cronograma del operativo en cada localidad