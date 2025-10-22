El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, anunció en el programa "Todos Vivos" que el Gobierno provincial ya ha iniciado el proceso de licitación para las próximas Colonias de Verano.

Platero destacó que las colonias son una pieza fundamental del programa alimentario, que busca garantizar la nutrición de los niños y jóvenes durante el receso escolar.

"Hemos empezado con las licitaciones, viendo el tema de los almuerzos, las empresas que se encargarán de las comidas, son licitaciones muy grandes que se hacen", explicó el ministro.

El objetivo principal de las Colonias de Verano es dar continuidad al programa alimentario iniciado en la escuela. "Las Colonias de Verano es como darle continuidad a este programa alimentario, que tiene como objetivo que en el tiempo de receso escolar se sigan alimentando. Por eso se creó Comedor Escolar y Colonias de Verano para darle continuidad a su alimentación", afirmó Platero.

Totalidad de los costos

El ministro se refirió a la situación de los fondos nacionales para programas alimentarios. Históricamente, las Colonias de Verano formaban parte del programa "Argentina Contra el Hambre", donde la Nación aportaba un porcentaje y la Provincia el otro.

Sin embargo, Platero reveló que, mientras en 2024 se recibieron los fondos, en 2025 no hubo aportes nacionales para estos programas. Pese a esto, el gobernador tomó la decisión de sostener las políticas de asistencia nutricional.

"El gobernador continuó con el programa Comedores Escolares, lo ha solventado netamente la provincia y ahora están haciendo las licitaciones de la Colonia", detalló el funcionario, subrayando el esfuerzo presupuestario provincial para asegurar la alimentación de los menores.

Centros de asistencia

Finalmente, Platero brindó un panorama sobre la situación en los principales centros de contención social de la provincia. Indicó que la demanda en los centros de asistencia como el Teresa de Calcuta y el Papa Francisco se mantiene "estable".