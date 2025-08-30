Gobierno desmintió un viral y confirmó que el CUD reemplaza el pase libre para personas con discapacidad

A partir del lunes 1 de septiembre, las personas con discapacidad en San Juan podrán viajar de manera gratuita en los colectivos de la RedTulum únicamente presentando su Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI, eliminando la necesidad de portar la tradicional credencial azul. La medida beneficiará a unos 29.000 usuarios en toda la provincia.

Según explicó Paula Moreno, directora de la Dirección de Personas con Discapacidad, a los medios, el objetivo de esta iniciativa es simplificar y efectivizar los trámites administrativos.

Moreno agregó que en otras provincias ya se aplica la misma modalidad: los CUD —tanto los emitidos en papel como los más recientes con código QR— son ahora el documento válido para viajar gratis en colectivo.

El CUD permite que la parte inferior del certificado, conocida como talón, pueda ser cortada y plastificada para protegerla durante su uso. La directora aclaró que, de manera excepcional, las credenciales anteriores seguirán vigentes para quienes tengan el CUD vencido y deban renovarlo ante la Junta Médica de la Dirección de Personas con Discapacidad.

Moreno también subrayó que el beneficio de viajar gratis en colectivo es personal e intransferible y representa un derecho fundamental que garantiza la movilidad de las personas con discapacidad para todo tipo de traslados: médicos, educativos, laborales, recreativos y sociales.