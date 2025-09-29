Este lunes por la mañana, 756 estudiantes de 5.º y 6.º grado de ocho escuelas primarias del departamento Pocito recibieron sus netbooks en el Estadio Multipropósito Vicente Alejo Chancay. La entrega se realizó en el marco del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, impulsado por el Gobierno de San Juan a través de los ministerios de Educación y de Economía.

Se trató de la primera entrega de un total de 25.000 equipos que serán distribuidos en etapas a todos los alumnos de 5.º y 6.º grado de escuelas públicas de la provincia. El acto estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Educación Silvia Fuentes y demás autoridades provinciales.

La ministra Fuentes destacó el valor educativo de las computadoras: “Simbólicamente hoy entregamos 756 netbooks que se van a poner a disposición del sistema educativo. Con ellas los chicos podrán trabajar en Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales, Sociales, inteligencia artificial y geometría. Esto es inédito en San Juan: todos los alumnos de quinto y sexto grado van a recibir sus equipos en cada rincón de la provincia”.

Además, remarcó la importancia de cuidar los dispositivos: “Necesitamos de ustedes, de las familias, que nos ayuden a cuidar estas herramientas. Si encontramos una mochila en un colectivo, tenemos que devolverla, porque es de un amigo, de un futuro médico, docente o policía. Entre todos tenemos que cuidar el futuro de San Juan”.

Por su parte, el vicegobernador Martín felicitó a los estudiantes y puso en valor el esfuerzo de la gestión provincial: “Con menos recursos que las gestiones anteriores, este gobierno está haciendo más: más obras, más apoyo a emprendedores y PyMEs, y sobre todo más educación, que es el eje central. Apostar a la educación es apostar al futuro de la provincia y de la patria”.

El operativo fue organizado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Sistemas, con 50 puestos de trabajo para garantizar el registro y la firma de cada familia. Además, los niños disfrutaron de un espectáculo circense en el Velódromo, preparado para acompañar la entrega.

Las netbooks incluyen más de 30 programas pedagógicos para todas las áreas y accesibilidad para estudiantes con discapacidad. También cuentan con aplicaciones de inteligencia artificial que pueden funcionar sin internet, lo que permite aprender en un entorno seguro.