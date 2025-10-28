Gobierno llegará a Ullum con un nuevo operativo de "San Juan Cerca"
Este martes 28 de octubre se desarrollará un nuevo operativo San Juan Cerca en la Escuela EPET N°9 René Favaloro, donde los vecinos podrán realizar trámites y recibir asistencia en diversas gestiones.
El Ministerio de Gobierno de San Juan llevará adelante un nuevo operativo del programa San Juan Cerca en el departamento Ullum, con el objetivo de acercar servicios y facilitar gestiones a los vecinos de la zona.
La jornada se realizará este martes 28 de octubre, de 8.30 a 13.30, en la Escuela EPET N°9 René Favaloro. Allí, los equipos del ministerio brindarán atención personalizada y acompañamiento en distintos trámites de interés comunitario.
Durante el operativo, los ciudadanos podrán tramitar el Documento Nacional de Identidad, acceder a la tarjeta SUBE, realizar consultas sobre Regularización Dominial y recibir orientación en materia laboral y jubilatoria.
Además, se ofrecerá asesoramiento para la normalización de asociaciones civiles y clubes, con el propósito de fortalecer las instituciones locales y facilitar el acceso a herramientas administrativas y legales que impulsen su desarrollo.