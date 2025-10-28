El Ministerio de Gobierno de San Juan llevará adelante un nuevo operativo del programa San Juan Cerca en el departamento Ullum, con el objetivo de acercar servicios y facilitar gestiones a los vecinos de la zona.

La jornada se realizará este martes 28 de octubre, de 8.30 a 13.30, en la Escuela EPET N°9 René Favaloro. Allí, los equipos del ministerio brindarán atención personalizada y acompañamiento en distintos trámites de interés comunitario.

Durante el operativo, los ciudadanos podrán tramitar el Documento Nacional de Identidad, acceder a la tarjeta SUBE, realizar consultas sobre Regularización Dominial y recibir orientación en materia laboral y jubilatoria.

Además, se ofrecerá asesoramiento para la normalización de asociaciones civiles y clubes, con el propósito de fortalecer las instituciones locales y facilitar el acceso a herramientas administrativas y legales que impulsen su desarrollo.