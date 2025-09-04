Durante este jueves en Casa de Gobierno, el gobernador Marcelo Orrego junto a ministros del gabinete presentó el Plan Provincial de Salud Mental, una iniciativa que se enmarcó en la Ley Nacional 26.657 y en el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027. El anuncio incluyó la creación de una Dirección de Salud Mental que dependerá del Ministerio de Salud.

El proyecto busca fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos mentales y promover un modelo comunitario, inclusivo y con enfoque en derechos humanos. Según se detalló, el plan no solo apunta a la atención de la enfermedad, sino también al bienestar integral, la inclusión social y la superación de estigmas y discriminación.

La propuesta se elaboró a través de un proceso colectivo que incluyó varias etapas. En primer lugar, un equipo interdisciplinario diseñó un esquema general en base a lineamientos nacionales e internacionales. Luego, esos lineamientos serán adecuados a la realidad provincial y presentados a las autoridades ministeriales. Posteriormente, se realizaron instancias de debate con equipos de salud mental, asociaciones científicas, colegios profesionales, organizaciones sociales y usuarios del sistema.

El resultado de este trabajo deriva en un plan provincial de salud mental comunitaria con disposiciones reglamentarias para su implementación. Desde el Gobierno resaltaron que la nueva Dirección será la herramienta estratégica para coordinar las acciones y garantizar un trabajo conjunto entre Estado, academia, sociedad civil y comunidad.