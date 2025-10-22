A 21 años de la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, este martes al mediodía se leyó el veredicto que absolvió a los 10 imputados en el caso. Frente a ello, su familia se mostró totalmente sorprendida y uno de los que apuntó hacia las juezas fue Gonzalo Tellechea, quien en diálogo con Canal 13 San Juan dijo que “no había una jueza sentada frente a nosotros, sino una excelente defensa para los acusados”.

El hijo del desaparecido mencionó que “fue un golpe muy duro, me esperaba una respuesta diferente de las instituciones que tienen que velar por la seguridad y la verdad de los hechos. No estaba preparado para esto, no psicológicamente, sino porque tenía confianza en las pruebas que había”.

“Se aferraron a lo más fácil, a lo que hablaba solo una de las partes. La justicia debería ser una balanza. Lo que no les cierra o no llegan a entender deben estudiarlo, no aferrarse a lo que dice una de las partes. Dijeron que no había una desaparición forzada contra mi papá porque no se lo privaba de su libertad. A él lo extorsionaban, lo estaban amenazando”.

Gonzalo expresó que se ha retrocedido en el caos de su padre. En textuales palabras de la jueza Rattá, dijo que Raúl Tellechea efectivamente desapareció y el Estado debe encargarse de buscarlo. “Ellas nunca estudiaron y tomaron la causa como una desaparición forzada. Es el peor delito que se puede cometer. Me parece una irresponsabilidad que las personas no logren ver distintos puntos de vista y estén juzgando”.

Por último, declaró que “no puedo creer la forma en la que actuó la justicia y la policía. La desaparición forzada es el aprovechamiento de las instituciones para manipular una causa. Trataron de ver otro tipo de delito, pero siguieron con la línea de la defensa”.