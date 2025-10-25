Gonzalo Tellechea, desconsolado: "Me duele la impunidad; que no hagan una mierda"

A tres días de que el Tribunal Federal absolviera a todos los imputados por la desaparición de Raúl Tellechea, Gonzalo, el hijo del ingeniero, se quebró en una entrevista. “Me duele la impunidad, que no hagan una mierda”, expresó antes de soltar el llanto desconsolado frente a las cámaras de Pelado Stream.

El momento ocurrió este viernes a la mañana, cuando Mariana, Rodrigo y Gonzalo Tellechea daban una entrevista a Daniel Tejada en su programa de streaming. Sobre el final de la nota, el ex deportista olímpico empezó un descargo en contra de los imputados, sosteniendo que durante los 21 años de duración del proceso, gozaron de una gran impunidad, y que decidieron utilizarla para instalar que su padre se fugó, anulando por completo que el ingeniero fue desaparecido.

"Cuando hablo del dolor, a mí más dolor me genera la impunidad, que haber hecho desaparecer a mi papá. A mí papá no sé si lo velé o no lo velé, pero me duele la impunidad, que no hagan una mierda", expresó Gonzalo dándole un golpe al escritorio y quebrándose por completo.

Refiriéndose directamente a Oro y los demás imputados, manifestó: "A mí me llama la atención de esta persona, el seguir inyectando cizaña, esa tendencia, ese nombre de mi papá, cuando están muchos más sucios que mi papá. Hay un montón de pruebas en la mesa, hasta hace muy poco que vamos a apelarla. Salir a decir eso es la misma línea de perpetuidad de la impunidad que saltó desde el día uno y que continuaron en el fallo estas personas".

Incluso añadió: "Que esa persona diga eso de mi papá, que es un desaparecido que lo hicieron desaparecer y no tuvo la posibilidad de defenderse, esa es la provincia que tenemos, y cuando me refiero a la provincia es porque me refiero a que esto es de todos. Hoy vos hiciste una nota, te hacen desaparecer y después te sacan una denuncia de tránsito, de algo irónico"

Las duras declaraciones de Oro

Apenas terminado el juicio y con la emoción de haber sido absuelto, Eduardo Rubén Oro, sindicado como coautor de la desaparición del ingeniero, habló ante el móvil de Canal 13 desde la sala del tribunal. Allí manifestó que mucha gente piensa que conseguir justicia es condenar a alguien, pero que también justicia es absolver a alguien si no hay pruebas en su contra.

“Que me importa que pasó con Raúl, que se encargue la familia de averiguar, lo único que me interesa es que se hecho luz a un conjunto de elucubraciones sin fundamentos y solidez probatoria, se hizo justicia. Lo que pasó con Raúl que se preocupen ellos, a mi no me importa, era un delincuente, quedó demostrado que quien robaba en la Mutual de la UNSJ era Raúl Tellechea”, manifestó.

Oro habló de sus declaraciones virales

En el programa “Es lo que Hay” de Canal 13, el día después de la histórica sentencia, Oro fue uno de los invitados junto a Luis Héctor Moyano y el abogado defensor Marcelo Fernández. En el inicio de la entrevista, el ex imputado fue consultado por Gastón Sugo (conductor), sobre sus primeras sensaciones y su declaración al móvil de Canal 13. “Mi primera reacción después me la autoreproché, pero digamos que fue un explotar de un montón de cosas, de muchas acusaciones vacías de contenido probatorio", expresó con una serenidad distinta a la del día anterior.