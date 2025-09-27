La aparición en el mercado de gotas oculares para corregir la visión de cerca despertó gran interés en San Juan, donde ya se pueden conseguir como una alternativa a los anteojos para tratar la presbicia, condición que suele aparecer con la edad y dificulta la lectura a corta distancia.

El oftalmólogo Pablo Larrea explicó en diálogo con Canal 13 que este tratamiento no es completamente nuevo: “Estas gotas no son nuevas, las diseñó un médico argentino que por desgracia falleció hace como 5 años. Empezó a probar diluyendo una vieja gota y veía los efectos que producía. Se cerraba la pupila y el paciente podía leer”.

El mecanismo es simple: al contraer la pupila, se mejora la visión cercana por un tiempo limitado, permitiendo leer o realizar actividades específicas. Sin embargo, Larrea advirtió que no están libres de complicaciones: “Cuando cierra la pupila comienza el dolor de cabeza y lo otro es que en los pacientes miopes, un porcentaje puede tener hasta el 3% de riesgo de desprendimiento de retina”.

Por eso, el médico recomendó que su uso siempre esté acompañado de un control oftalmológico previo, para prevenir posibles efectos adversos. Además, aclaró que su eficacia puede variar según la edad y la respuesta individual de cada paciente: “Es prueba y uso, porque en mi caso puede ir acompañado de la edad. Va a variar la dosificación según el paciente”.

Otro de los puntos clave es el momento del día en que se aplican: “No hay que utilizarlas de noche porque automáticamente se cierra el campo visual. Hay que usarlas bien temprano, pero de noche necesitas los lentes porque perdés casi toda visión nocturna”, explicó.

Según Larrea, muchos pacientes las eligen para actividades puntuales, como la práctica de deportes durante el día. Sin embargo, insistió en que no reemplazan un examen visual ni un seguimiento profesional: “Habría que probar la gota a ver qué efecto le hace a cada paciente”.

En definitiva, las gotas representan una opción innovadora frente a la presbicia, pero su aplicación debe hacerse con responsabilidad médica y sin descuidar la salud ocular a largo plazo.