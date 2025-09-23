Un hombre que andaba a caballo por una zona rural de Albardón se llevó una sorpresa al ver a dos mujeres que estaban haciendo lo que parece ser una especie de ritual con el cuerpo de un cerdo que estaba colgado en pleno campo. Este hombre grabó y fotografió esta curiosa escena.

De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, este curioso hecho habría ocurrido en la zona de La Cañada, cerca de la zona conocida como San Roque, en inmediaciones de la calle Italia y del lecho de Río San Juan.

Por esta zona circulaba un hombre que iba montando su caballo, en el camino vio de lejos a dos mujeres que estaban junto a un cerdo de gran tamaño que estaba colgando de una gran estructura de palo levantada en medio del vasto campo.

Cerca de las mujeres había un auto en el que se cree que ellas llegaron al lugar. Este vehículo tenía el baúl abierto. En tanto que las mujeres estaban cerca del animal que, parecía ya sin vida, las dos manipulaban lo que serían unos recipientes.

En las imágenes aportadas por la persona que fue testigo casual de este hecho se puede ver como las mujeres permanecen un rato junto al animal y que al parecer lo tocas, pero se desconoce qué estaban haciendo.

Este material ya comenzó a circular entre los albardoneros y llega para acrecentar los rumores y leyendas urbanas que aseguran que en diferentes zonas de Albardón se realizan rituales de todo tipo.