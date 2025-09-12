Graciela: toda una vida en la Salita Azul, con pasión por educar

En el Día Nacional del Maestro, el móvil de Canal 13 conversó con Graciela Carelli, una docente jubilada que, con una trayectoria de más de cuatro décadas, compartió su pasión por la enseñanza y su historia de vida. Esta mujer, fue una maestra jardinera que descubrió su verdadera vocación mientras estudiaba, se jubiló en 2021 en plena pandemia, y ahora disfruta de su familia.

El camino de Graciela en la educación comenzó en 1981, cuando se graduó de la Escuela Normal Sarmiento como Maestra de Educación Pre-escolar. Un año después, en 1982, tuvo su primera suplencia en la Escuela Capital Federal, y luego, un largo recorrido por la Escuela Provincia de Mendoza, la Escuela Amable Jones y la Escuela Antonino Aberastain. "Los docentes, para llegar a ser titulares, tenemos que recorrer un largo camino de suplencias", comentó.

Toda una vida en la Salita Azul

En 1989, Graciela consiguió su cargo titular como maestra de Nivel Inicial en la Escuela Candelaria de Godoy, ubicada en el Barrio Capitán Lazo. En 1991, cuando se independizó y pasó a ser el ENI N°11 (Escuela de Nivel Inicial N°11), Graciela se quedó con su cargo y se convirtió en una de las maestras de la institución. "Ahí fui muy feliz. Fueron casi 25 años en esta institución ubicada en Rawson. Ahí desarrollé mis mejores años como docente", confesó.

A pesar de haberse jubilado como maestra jardinera, Graciela también se animó a la docencia en el nivel secundario, donde dictó la materia Formación Ética Ciudadana, demostrando su compromiso con la educación en todas las etapas.

La vocación de enseñar

Graciela contó que en sus años de secundaria no tenía una vocación definida, pero se decidió por magisterio porque era una carrera corta que le ofrecía una salida laboral rápida. Sin embargo, con el tiempo descubrió su verdadera pasión. "Me di cuenta que adoraba a los niños y que eran mi debilidad", afirmó.

"Mi experiencia fue siempre muy satisfactoria. Ahora disfruto de mi familia, de los paseos, de los hijos y de los nietos", concluyó Graciela, dejando un valioso consejo para los jóvenes que quieran dedicarse a la enseñanza: "Es una carrera bellísima, una experiencia muy hermosa. Se van a terminar enamorando de esta profesión".

La nota finalizó con una emotiva reflexión del pedagogo brasileño Paulo Freire, que Graciela compartió: "La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo".