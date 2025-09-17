Este miércoles en horas de la mañana comenzó en el Teatro Sarmiento el Seminario de Ceremonial Escolar: Normativa y Práctica en la organización de actos. Este evento, organizado por la Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas (ASCER) llevó una gran concurrencia de aproximadamente 500 docentes y profesionales. La capacitación, desarrollada entre las 8:30 y las 13:00 horas, resultó ser un rotundo éxito, agotando sus cupos rápidamente debido a la alta demanda, lo que subraya el notable interés en la temática.

La disertación estuvo a cargo del profesor Aníbal Gotelli, reconocido especialista superior en ceremonial y protocolo, consultor nacional e internacional, y presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales de Argentina (CIDEC). El seminario fue específicamente diseñado para profesionales del ceremonial, docentes, directivos, estudiantes y toda persona interesada en perfeccionar sus habilidades en la organización de actos, tanto escolares como institucionales. La alta demanda para el seminario, que ofrecía puntaje docente, ya había sido notificada con la anticipación de que los cupos se encontraban completos.

Este importante encuentro contó con el auspicio de la Cámara de Diputados de San Juan y del Gobierno de la Provincia, lo que resalta el respaldo institucional al desarrollo profesional en esta área. La relevancia del evento fue tal que el vicegobernador participó de la apertura oficial del seminario, marcando la importancia que se le otorgó a la iniciativa en la provincia.

Rocío Rubiño, representante de la ASCER, enfatizó que la capacitación surgió a partir de un pedido expreso de docentes y participantes. El objetivo central fue proporcionar herramientas que permitan generar actos de diferentes formas, manteniendo el protocolo pero fomentando la creatividad. "La idea es que entendamos que el ceremonial es una herramienta de organización y queremos lograr que no todos los actos sean iguales", afirmó Rubiño, buscando facilitar el trabajo y reorganizar las actividades. Subrayó la necesidad de modernizar las prácticas en la región, donde aún se mantienen "formas muy cerradas", a diferencia de otras partes del mundo que ya han adoptado cambios más dinámicos.