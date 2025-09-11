La Expo Olivícola de San Juan tendrá este sábado uno de sus momentos más esperados: la gran final del Concurso de Pizza. Desde las 18 hasta las 22 horas, cuatro finalistas se medirán en el escenario principal del Centro de Convenciones Ballena-Guzmán para consagrar a la pizza que mejor represente los sabores e identidad sanjuanina.

El certamen comenzó el jueves y viernes con las rondas clasificatorias en la Universidad Católica de Cuyo, donde 30 participantes presentaron sus propuestas. Solo cuatro llegaron a la instancia decisiva, en la que se evaluará la calidad de la masa, la combinación de ingredientes y la creatividad aplicada a un plato tan popular como tradicional.

El jurado estará integrado por siete miembros: dos representantes de APICE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas, que agrupa a 6.000 afiliados en el país), dos delegados del Ministerio de la Producción, un técnico de la Universidad Católica de Cuyo —institución que llevó adelante la dirección técnica del certamen— y dos jurados invitados entre el público y la prensa.

La conducción del evento estará a cargo del reconocido Juan Rondi, quien animará una velada en la que además habrá sorteos, regalos y degustaciones abiertas al público. El objetivo es no solo coronar al mejor pizzero, sino también definir la receta que representará oficialmente a la provincia en competencias nacionales.

Con esta final, la Expo Olivícola suma un atractivo más a su propuesta, consolidándose como un espacio donde confluyen la producción local, la innovación gastronómica y la identidad cultural de San Juan.