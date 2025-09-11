Gran final del concurso de pizza: elegirán la pizza que representará a San Juan
Este sábado, en el marco de la Expo Olivícola, se definirá la receta que llevará la identidad gastronómica de la provincia. Cuatro finalistas competirán en el Centro de Convenciones Ballena-Guzmán ante un jurado de expertos.
La Expo Olivícola de San Juan tendrá este sábado uno de sus momentos más esperados: la gran final del Concurso de Pizza. Desde las 18 hasta las 22 horas, cuatro finalistas se medirán en el escenario principal del Centro de Convenciones Ballena-Guzmán para consagrar a la pizza que mejor represente los sabores e identidad sanjuanina.
El certamen comenzó el jueves y viernes con las rondas clasificatorias en la Universidad Católica de Cuyo, donde 30 participantes presentaron sus propuestas. Solo cuatro llegaron a la instancia decisiva, en la que se evaluará la calidad de la masa, la combinación de ingredientes y la creatividad aplicada a un plato tan popular como tradicional.
El jurado estará integrado por siete miembros: dos representantes de APICE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas, que agrupa a 6.000 afiliados en el país), dos delegados del Ministerio de la Producción, un técnico de la Universidad Católica de Cuyo —institución que llevó adelante la dirección técnica del certamen— y dos jurados invitados entre el público y la prensa.
La conducción del evento estará a cargo del reconocido Juan Rondi, quien animará una velada en la que además habrá sorteos, regalos y degustaciones abiertas al público. El objetivo es no solo coronar al mejor pizzero, sino también definir la receta que representará oficialmente a la provincia en competencias nacionales.
Con esta final, la Expo Olivícola suma un atractivo más a su propuesta, consolidándose como un espacio donde confluyen la producción local, la innovación gastronómica y la identidad cultural de San Juan.