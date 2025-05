El productor musical Marcos Ibarra denunció este miércoles al secretario legislativo del Concejo Deliberante de Rawson, Ángel Torres, por presunta agresión física ocurrida en las oficinas de DF Producciones, vinculadas a la banda cuartetera Omega. La denuncia fue realizada en la Comisaría 36ª y está acompañada por un video donde Ibarra muestra su rostro herido, asegurando que Torres le propinó una fuerte patada en la frente.

"Hoy es miércoles 7 de mayo, 13:50 horas. El señor Ángel Torres vino a las oficinas de DF Producciones sin previo aviso. Dejó todo desordenado, empezó a ejecutar golpes, me dejó la frente marcada como se ve acá, me lastimó", dijo Ibarra en el video que difundió en redes sociales. En las imágenes, se lo ve señalando la herida visible en su rostro.

En diálogo con Diario 13, Ibarra profundizó su testimonio: “Cuando él llega, entra y saluda a todos. Cuando se acerca a mí, en vez de darme la mano, me pega. Estábamos cinco personas ahí. No hubo ninguna discusión previa, directamente me agredió”, contó.

Luego de ese primer golpe, relató que Torres fue retirado de la oficina, pero volvió minutos más tarde. “Afuera agarró un palo, parecía de caño grueso, y me quiso pegar de nuevo. Después hubo otro forcejeo. Todo quedó desordenado. Yo, con la adrenalina, grabé un video para que quede constancia de lo que pasó”, añadió. Según Ibarra, la marca que tiene en la frente es “la huella de la zapatilla de Torres” y aseguró que podría comprobarse con pericias.

El productor reconoció también que tiene una deuda con Torres: “Es cierto que le debo plata, entre 10 y 12 millones de pesos, por un préstamo. Nunca lo negué. Mis socios fueron a una reunión para ofrecerle un plan de pago semanal. Él no lo aceptó. A los 20 minutos cayó a la oficina y pasó lo que pasó. Eso no justifica la violencia”.

También apuntó: “Yo no me estoy victimizando. Yo reconozco la deuda, no tengo problemas con eso. Pero esto fue una agresión física directa. Si él me hubiera dicho ‘vamos afuera a pelear’, quizás ni hacía la denuncia. Pero me atacó de frente, sin aviso, y después volvió con un palo”.

Por otro lado, el funcionario Ángel Torres negó absolutamente haber estado en el lugar al momento de la supuesta agresión. En declaraciones previas a Canal 13, sostuvo: “Ese día cumplí mi horario en el Concejo, me fui a casa y tengo comprobantes de que a esa hora estaba comprando una vianda, está registrado por Mercado Pago”. Además, remarcó que hay testigos que lo vieron trabajando en su oficina.

Torres se defendió acusando a Ibarra de estafar a empresarios nocturnos: “Ha estado pidiendo plata en nombre de un boliche a cambio de supuesta rentabilidad en eventos. Yo simplemente advertí a los dueños y recomendé que lo desvinculen antes de que cause más daño”.

Sobre la deuda, Torres fue tajante: “Yo no soy prestamista, soy funcionario hace 17 años. No le presté plata. No me debe 10 millones. Tengo un nombre intachable. Esta es una movida para ensuciarme porque recomendé su desvinculación", alegando que denunciará a Ibarra por calumnias.

El caso quedó en manos de la Policía y la Justicia sanjuanina, y todavía no hay una resolución oficial. Por el momento, ni la banda Omega ni el Concejo Deliberante de Rawson emitieron comunicados.