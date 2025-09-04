Durante una entrevista realizada vía Zoom en el programa Jorge por la Mañana de Canal 13 San Juan, Sebastián Lusardi, director ejecutivo de Grupo L, ofreció un panorama del presente y los planes a futuro de la compañía, una firma argentina de capitales familiares que se posiciona como referente en servicios integrales en todo el país. Con presencia activa en 15 provincias y un equipo de 7.000 colaboradores directos, el grupo avanza con paso firme hacia su desembarco en San Juan, una provincia que —según Lusardi— "está explotando en términos de actividad económica".

Aunque aún no comenzaron operaciones comerciales en San Juan, Grupo L ya abrió oficinas en la provincia y estableció alianzas estratégicas con dos empresas locales: L&G y Sun Solution. "Estamos participando en los procesos de selección para dos de los proyectos mineros más importantes del país", aseguró Lusardi. “Fuimos muy bien recibidos por la comunidad empresarial local, y estamos haciendo un fuerte trabajo en sustentabilidad, que es uno de nuestros pilares”.

La empresa opera en el segmento de facilities, con un enfoque principal en alimentación colectiva. “Llegamos con comida y alimentos a un millón de personas por día. Ese es el corazón de nuestro trabajo”, explicó el directivo. A eso se suma una estructura organizacional sólida que le ha permitido mantener un crecimiento sostenido desde 2010, y que se potenció en 2023 con la adquisición de la filial local de Compas Argentina, una multinacional del mismo rubro.

Grupo L no sólo apuesta al desarrollo económico, sino también al impacto social y ambiental. “Somos una compañía de triple impacto. Contamos con un sistema de gestión de calidad integrado con 11 certificaciones, y está en nuestro ADN promover el desarrollo comunitario”, destacó Lusardi.

En cuanto a la estructura interna, el ejecutivo remarcó el carácter familiar del grupo: “Mi padre sigue muy presente, y ya están incorporándose hijos y sobrinos. Somos tercera y cuarta generación. Pero también es una familia extendida, porque somos 7.000 empleados directos, y eso nos hace grandes”. Además, indicó que el grupo se ubica entre los 30 principales empleadores a nivel nacional.