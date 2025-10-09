Después de un extenso paréntesis administrativo, el Gobierno de San Juan aprobó la séptima actualización del Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero Gualcamayo, situado en el departamento Jáchal.

El Ministerio de Minería evaluó un texto ordenado en el que se presentaron todas las actuaciones que se han desarrollado hasta el momento. Allí se incorporó información sobre medidas ambientales, hechos nuevos y obras ejecutadas o en marcha.

Esta séptima actualización fue aprobada siguiendo la nueva normativa establecida por el Ministerio de Minería Decreto 7-2024. Todo el proceso tomó 6 meses de gestión, tal cual establece la norma. Esta aprobación incluye, también, las actualizaciones quinta y sexta, presentadas oportunamente por Minas Argentinas a las autoridades.

El aspecto más significativo de esta aprobación tiene que ver con la inclusión de labores que serán necesarias realizar para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP). Este emprendimiento, que está en este momento avanzando en sus ingenierías y factibilidad técnica y económica, le dará vida productiva a Gualcamayo durante, al menos, otros 20 años.

Cabe recordar que la autorización original para que Gualcamayo comience a operar fue otorgada mediante la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental, ocurrida en el año 2007. Desde ese momento, de manera bianual se fueron presentado las respectivas actualizaciones.