Guarda la campera: la primavera ya se siente, mirá cómo seguirá el tiempo

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se espera un considerable ascenso de la temperatura. En este marco, aludieron a que el tiempo de la semana tendrá tintes primaverales.

Es así como indicaron que para la jornada de este lunes 25 de agosto la máxima tocará los 24 grados, mientras que la mínima no será mayor a 8 grados. A su vez, mencionaron que el viento irá rotando de norte a sur, aunque las ráfagas no serán superiores a los 28 kilómetros por hora.

Para los días venideros se espera que las máximas alcancen los 26 grados. Por el momento no hay probabilidad de lluvia ni alerta de viento fuerte.