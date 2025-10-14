Guardá la campera que el calor será fuerte en San Juan

Desde este martes, el calor se sentirá con fuerza en la provincia. Esto se debe a que la máxima superará los 30 grados y será una constante, por lo menos hasta el miércoles.

En este marco, el Servicio Meteorológico mencionó que se espera que la máxima alcance los 32 grados. A su vez, añadieron que el viento predominante será del sector noreste con rachas que alcanzarán los 28 kilómetros por hora.

Para el miércoles el termómetro alcanzará los 34 grados y el zonda sería una posibilidad latente. Ya para el jueves el sur comenzará a correr con fuerza.