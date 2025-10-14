CLIMA
Guardá la campera que el calor será fuerte en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional anunció cómo seguirá el tiempo este martes en la provincia.
Desde este martes, el calor se sentirá con fuerza en la provincia. Esto se debe a que la máxima superará los 30 grados y será una constante, por lo menos hasta el miércoles.
En este marco, el Servicio Meteorológico mencionó que se espera que la máxima alcance los 32 grados. A su vez, añadieron que el viento predominante será del sector noreste con rachas que alcanzarán los 28 kilómetros por hora.
Para el miércoles el termómetro alcanzará los 34 grados y el zonda sería una posibilidad latente. Ya para el jueves el sur comenzará a correr con fuerza.